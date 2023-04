WEBINAR Toolkit d’accesso al mondo del lavoro

Cercare un nuovo lavoro può essere un’impresa ardua, concorrenza e percorsi di selezione molto richiedenti possono mettere in crisi le nostre possibilità di assunzione. Spesso si sottovaluta che cercare lavoro è un lavoro! Un lavoro che ha sue complessità e i suoi trucchetti.

Sei sicuro/a di presentarti al mondo del lavoro al meglio delle tue possibilità?

Faris – Family and Relationship International School propone quattro ore formative online per offrire strumenti pratici per aumentare la propria efficacia nella ricerca di un nuovo lavoro. Qualsiasi genere di impiego si cerchi, esistono alcuni elementi fondamentali da conoscere e padroneggiare per potersi proporre al meglio nel mondo del lavoro; sia che si stia cercando la prima occupazione, sia che si stia cercando un cambiamento lavorativo.

Programma:

tra i temi che si affronteranno:

Il processo di ricerca del lavoro: contesto, il “buon candidato”, le fasi del processo;

La preparazione del CV: sapersi raccontare, saper scrivere il proprio miglior CV;

La presentazione della candidatura;

Gli strumenti per la candidatura;

Il primo contatto con l’organizzazione: cos’è?, come si gestisce;

La preparazione del colloquio.

Sarà possibile poi accedere a colloqui prova individuali per sfidarsi sui temi affrontati nel webinar.

Docente:

Dott.Davide Pellini, HR laureato in Psicologia per le organizzazioni.

PIATTAFORMA ZOOM

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria di FARIS a faris@fondazioneaibi.it