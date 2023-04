WEBINAR Come nutrirsi correttamente lavorando in smart working

Spesso lo smart working costringe al prepararsi pranzi frettolosi e time-saving. Ma siamo così sicuri di nutrirci adeguatamente?

Secondo quanto emerge da un’analisi di Coldiretti su dati Crea (Centro di ricerca alimenti e nutrizione), il 44% degli italiani è aumentato di peso a causa del Covid, tra smart working e limitazioni imposte dal lockdown. Il “lavoro agile”, in particolare, avrebbe favorito l’adozione di comportamenti poco salutari, come mangiare scorrettamente e diminuire l’attività fisica.

Il webinar affronterà metodi e strategie per imparare a gestire correttamente l’alimentazione della famiglia durante lo smartworking, con suggerimenti pratici e immediatamente attuabili.

Pur essendo rivolto in modo particolare a chi lavora in smart working, il webinar fornirà consigli utili anche a chi avesse ripreso a lavorare in presenza, perché apprendere le regole base di una corretta alimentazione è fondamentale per prendersi davvero cura di se stessi e di coloro a cui si vuole bene.

Docenza: dott.ssa Irene Catanzariti – naturopata specializzata in educazione alimentare – consulente di alimentazione energetica secondo la Medicina Cinese – iscritta al registro Regionale Discipline Bionaturali della Regione Lombardia e della Regione Toscana.

