WEBINAR Bambini da accogliere, chi e come? Aprirsi all’accoglienza

PIATTAFORMA ZOOM

Una serata per capire meglio chi sono i bambini in difficoltà familiare oggi, nel mondo e in Italia.

Il webinar informativo vuole offrire uno squarcio sul mondo dei minori che vivono la necessità di essere accolti e, a seconda di diverse situazioni e bisogni, un approfondimento rispetto alle differenti modalità di accoglienza attraverso le quali è possibile diventare riferimento per un bambino o una bambina.

Affido, Adozione nazionale, Adozione internazionale, sicuramente le modalità più conosciute ma non solo, si può diventare anche tutori per Minori Stranieri Non Accompagnati.

Una serata di orientamento generale a chi vuole saperne di più sui bambini e le bambine in difficoltà familiare e come accoglierli.

Docenza: Michela De Santi, Desk di Ai.Bi. Amici dei Bambini