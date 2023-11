CORSO online Disponibilità all’Adozione, prepararsi al colloquio con i Servizi sociali e il Giudice

Obiettivi.

Il percorso adottivo prevede due passaggi che hanno il compito di stimolare e mettere alla prova le aspiranti famiglie adottive, i colloqui con i Servizi sociali e il Giudice. In questi momenti, tra le altre cose, ha particolare rilevanza l’indagine rispetto a quali siano le disponibilità di coppia rispetto alle caratteristiche del minore accolto e la comprensione di quali risorse servano per accogliere in adozione un bambino.

Il percorso formativo ha l’obiettivo di aiutare le coppie alla preparazione di questi incontri, andando ad approfondire gli elementi sopra indicati.

Appuntamenti.

Il percorso è così composto:

Primo momento – Un incontro informativo di tre ore che permetterà alle coppie di capire chi sono i bambini abbandonati che cercano una famiglia oggi. Durante l’incontro si approfondiranno alcuni aspetti con cui i futuri genitori dovranno confrontarsi nel dare la propria disponibilità al Tribunale per i minorenni: età, salute, abuso e maltrattamento, affido pre-adottivo, gravami famigliari. Cercheremo di insieme di capire quali disponibilità deve avere una coppia per essere davvero risorsa per un minore. L’incontro si terrà il 5 dicembre dalle ore 18.00 alle 21.00.

Secondo momento – Un incontro individuale della durata di circa due ore in cui le coppie si confronteranno con il questionario di disponibilità, supportati dal personale esperto in Adozioni Internazionali di Ai.Bi. Amici dei Bambini. Si approfondirà insieme quale grado di disponibilità raggiungere e su quali punti c’è eventualmente bisogno di lavorare perché la coppia sia davvero una risorsa per l’accoglienza! Il momento di colloquio sarà concordato con ogni coppia partecipante.

Referente didattico: Lorenza Persona, Desk Adozione Internazionale di Ai.Bi. Amici dei Bambini.

PIATTAFORMA ZOOM

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria di FARIS a faris@fondazioneaibi.it