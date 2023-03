WEBINAR Storie in viaggio di Minori Stranieri Non Accompagnati

Benvenuti al secondo appuntamento in tema di affido di minori stranieri non accompagnati! In questo webinar approfondiremo il quadro fenomenologico ovvero scandaglieremo tutte le caratteristiche principali dei ragazzi e delle ragazze che arrivano in Italia, in base ai paesi di origine e ai viaggi che hanno dovuto affrontare. E’ un appuntamento fondamentale per capire che accogliere un ragazzino proveniente dal Bangladesh è estremamente diverso che accogliere una ragazzina proveniente dalla Nigeria. Approfondire il quadro fenomenologico aiuterà i partecipanti a discernere eventuali future richieste di accoglienza, prendendo coscienza di cosa significhi accogliere un determinato minore piuttosto che un altro. Questo momento formativo si rivolge in primis a chi ha già partecipato al webinar “Informativo affido di minori stranieri non accompagnati” ma può essere anche utile a chi lavora nel settore dell’accoglienza.

L’incontro informativo è condotto da Diego Moretti, pedagogista e responsabile dell’area minori di AIBC cooperativa sociale. Avrai modo di approfondire questa forma di accoglienza familiare temporanea e valutare se candidarti come famiglia affidataria.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria di FARIS a faris@fondazioneaibi.it