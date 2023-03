WEBINAR Presentazione corso Pre-Ideneità all’Adozione Internazionale – 4 aprile

4 aprile, ore 19.30

Il webinar ha l’obiettivo di presentare il corso online Pre-Ideneità all’Adozione Internazionale “Come posso incontrare i miei nuovi genitori?” specificatamente pensato per le coppie in procinto di depositare o che abbiano appena depositato la disponibilità all’Adozione Internazionale presso il proprio Tribunale per i Minorenni di riferimento.

Il corso, suddiviso in 5 moduli, permetterà alle coppie, interessate ad adottare uno o più minori stranieri, di approfondire i motivi per cui quelli che saranno i loro figli sono stati abbandonati una prima volta, dove vivono, quanti anni hanno, quali sono le loro patologie e come avviene un abbinamento. I nostri operatori, inoltre, ascolteranno le storie e il sogno che gli aspiranti genitori hanno sul “loro” bambino, accompagnandoli verso l’incontro con lui attraverso la realtà dell’Adozione Internazionale.

La partecipazione al webinar di presentazione del corso non implica l’iscrizione allo stesso, per le iscrizioni click sul link (QUI).

PIATTAFORMA ZOOM

RELATORE: il webinar di presentazione sarà condotto da Lorenza Persona, Desk area Adozione Internazionale di Ai.Bi. Amici dei Bambini.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria di FARIS a faris@fondazioneaibi.it