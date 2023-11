WEBINAR La crisi nell’Adozione. Esperienze e riflessioni sulla criticità del percorso adottivo

PIATTAFORMA ZOOM

Il seminario intende approfondire le cause che possono determinare funzionamenti critici nelle famiglie adottive e riflettere sull’importanza di considerare le crisi come opportunità di lavoro, cura e sviluppo dei legami di appartenenza familiare, in un ottica preventiva e di supporto.

Il webinar è aperto alle coppie in attesa con Ai.Bi. e ai residenti della Regione Sardegna.

Conduce: Marcella Griva, psicoterapeuta e formatrice di Ai.Bi. Amici dei Bambini.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria di FARIS a faris@fondazioneaibi.it