LABORATORIO online di scrittura autobiografica per genitori pre-adottivi

PIATTAFORMA ZOOM

Obiettivi e destinatari.

Faris propone un nuovo laboratorio di scrittura autobiografica, rivolto a chi si sta preparando all’Adozione e a chi sta pensando di proporsi come famiglia adottiva, che ha l’obiettivo di supportare i partecipanti a riflettere sul proprio desiderio di Adozione, sull’esperienza adottiva e, più in generale, sulla genitorialità.

In particolare, durante il laboratorio i partecipanti potranno:

Descrivere le proprie emozioni

Rivisitare le proprie memorie

Interrogarsi su radici, legami e lasciti

Guardare la propria esperienza da punti di vista diversi

Usare la propria immaginazione per imparare a muoversi agilmente nello spazio e nel tempo

Confrontarsi e sostenersi con le esperienze di altri (dei membri del gruppo e della conduttrice, ma anche di scrittori e personaggi di film e racconti).

Il laboratorio di scrittura autobiografica.

Il laboratorio propone attività di scrittura autobiografica guidata attraverso sollecitazioni e tracce. Si tratta soprattutto di scritture individuali, anche se non mancheranno lavori in sottogruppi, disegni, filmati, foto, oggetti. Al termine di ogni scrittura ci sarà una condivisione facoltativa dei testi (o di un paragrafo significativo di un testo), che saranno letti ad alta voce. Dopo la condivisione ci sarà un momento di restituzione, in cui la conduttrice “restituisce” per la riflessione i punti chiave di quanto è emerso nelle scritture.

La scrittura dovrebbe essere basata su pensieri ed emozioni più che sulla cronaca di fatti ed eventi, su un esempio significativo piuttosto che su multipli esempi. Ci sono rituali che ricorrono, oltre alla condivisione e alla restituzione: la scrittura del diario all’inizio di ogni incontro, brevi letture (fiabe, poesie, estratti di romanzi e saggi) da parte della conduttrice, e un’attività che conclude ogni incontro.

E’ importante, inoltre, che si osservi sin dall’inizio il “patto autobiografico”. Questi sono i punti del patto: 1. La forma della scrittura è libera; 2. Il testo è di chi lo scrive; 3. Si scrive in silenzio, a meno che non si tratti di un lavoro a coppie o di gruppo; 4. La condivisione del proprio testo è libera e resta all’interno del laboratorio; 5. Non si esprimono giudizi sui testi degli altri; 6. Si attua un ascolto riflessivo e rispettoso.

Calendario.

Il calendario prevede 6 incontri online di 2,5 ore ciascuno, organizzati nelle seguenti date:

10 aprile 18.30-21.00

24 aprile 18.30-21.00

8 maggio 18.30-21.00

15 maggio 18.30-21.00

5 giugno 18.30-21.00

19 giugno 18.30-21.00

Conduzione.

Rita Cavigioli ha vissuto a lungo negli Stati Uniti e insegnato presso un’università americana. Nel 2023 ha conseguito il diploma di “Esperta nella conduzione di laboratori autobiografici e nella raccolta autobiografica” presso la LUA (Libera Università dell’Autobiografia) di Anghiari (AR) e attualmente organizza laboratori di scrittura autobiografica su vari argomenti. È madre adottiva di una ragazza cinese.

Costi di partecipazione.

E’ previsto un costo di partecipazione di 50€ a persona.

E’ previsto il rilascio dell’attestato di presentazione.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria di FARIS a faris@fondazioneaibi.it