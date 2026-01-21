CORSO ONLINE di preidoneità all’Adozione Internazionale – ultima chiamata!

Il corso risponde all’esigenza di preparare nel migliore dei modi gli aspiranti genitori adottivi all’incontro con i loro figli. Il corso è specificatamente pensato per chi è in procinto di depositare o che abbia appena depositato la disponibilità all’Adozione Internazionale presso il proprio Tribunale per i Minorenni di riferimento.

Il corso permetterà alle persone interessate all’adozione di uno o più minori stranieri, di approfondire i motivi dell’abbandono e le caratteristiche dei bambini che accedono ai canali dell’Adozione Internazionale, lo scenario dei paesi e le modalità degli abbinamenti. I nostri operatori, inoltre, attraverso l’ascolto delle storie degli aspiranti genitori adottivi, li accompagneranno verso l’ incontro con i bambini che adotteranno, favorendo una maggiore consapevolezza della realtà dell’Adozione Internazionale.

Programma.

1° Modulo: “Lo scenario dell’adozione internazionale: che cosa è necessario sapere per incontrare mio figlio”. 20 gennaio (18.30-20.30) – GIA’ TENUTO, I CONTENUTI POTRANNO ESSERE RECUPERATI

Il modulo fornisce tutte le informazioni indispensabili per chi intende adottare un minore straniero. Che cosa è l’Adozione Internazionale e quali sono gli attori coinvolti, in quali Paesi si può adottare, quali sono le diverse procedure da seguire e qual è l’età dei minori in adozione. Nel corso dell’incontro sarà possibile ascoltare la testimonianza diretta di un Referente per le Adozioni Internazionali all’estero.

2° Modulo: “Sono un bambino abbandonato: ora vi racconto chi sono”. 22 gennaio (18.30-20.30)

Il modulo intende approfondire i concetti di bambino “immaginato” e di bambino “reale”, le emozioni e le reazioni che scaturiscono dal sentirsi abbandonati. Si affronteranno, inoltre, da un punto di vista teorico le cause che hanno portato all’abbandono dei minori in adozione e le ripercussioni sulla loro capacità di attaccamento. Si ascolterà il racconto della famiglia adottiva con riferimento all’esperienza dell’abbandono dei propri figli.

3° Modulo: “C’è spazio in te per me?”. 27 gennaio (18-19.30)

Il modulo intende approfondire le caratteristiche del processo di valutazione da parte dei Servizi Territoriali mettendo in risalto l’importanza della consapevolezza della centralità del minore in stato di abbandono da parte degli aspiranti genitori adottivi.

4° Modulo: “E tu chi sei?”. 29 gennaio (18-19.30)

Quali caratteristiche deve avere la coppia ideale per un minore straniero in adozione? Il modulo conta di dare una risposta a questo fondamentale quesito attraverso una interazione continua tra le coppie partecipanti e le psicologhe specialiste in Adozione Internazionale.

5° Modulo: “Eccomi…piacere di conoscerti”. 7 febbraio (9.45-18.00) e 8 febbraio (9.30-15.30)

Lavori ed esercitazioni personali e di gruppo consentiranno agli aspiranti genitori adottivi, durante due giornate piene ed intense (sabato e domenica), di misurarsi rispetto alla propria storia, ai propri sogni e alla realtà, ai vissuti ed ai problemi dei bambini stranieri in stato di adottabilità. Il modulo conclusivo del corso costituisce un vero e proprio momento di preparazione all’incontro con il futuro figlio, un figlio ormai non più immaginato, ma reale.

La partecipazione prevede un attestato di partecipazione.

Docenza.

Lorenza Persona, Desk Officer Adozioni Internazionali per Ai.Bi. Amici dei Bambini.

Marcella Griva, Psicoterapeuta esperta di Adozione Internazionale.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria di FARIS a faris@fondazioneaibi.it