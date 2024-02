Corso online di preidoneità all’Adozione Internazionale, “come posso incontrare i miei nuovi genitori?”

Obiettivi.

Il corso risponde all’esigenza di preparare nel migliore dei modi gli aspiranti genitori adottivi all’incontro con i loro figli. Il corso è specificatamente pensato per le coppie in procinto di depositare o che abbiano appena depositato la disponibilità all’Adozione Internazionale presso il proprio Tribunale per i Minorenni di riferimento.

Il corso permetterà alle coppie, interessate ad adottare uno o più minori stranieri, di approfondire i motivi per cui quelli che saranno i loro figli sono stati abbandonati una prima volta, dove vivono, quanti anni hanno, quali sono le loro patologie e come avviene un abbinamento. I nostri operatori, inoltre, ascolteranno le storie e il sogno che gli aspiranti genitori hanno sul “loro” bambino, accompagnandoli verso l’incontro con lui attraverso la realtà dell’Adozione Internazionale.

Modalità.

Il corso si articola in 5 moduli, che saranno affrontati in modalità webinar, avrà una durata di complessiva di 21 ore e un costo di 220€ a coppia (tutti i moduli inclusi). Il corso si terrà online attraverso piattaforma ZOOM.

Programma.

1° Modulo: “Sono un bambino abbandonato: ora vi racconto chi sono”. Il modulo intende approfondire i concetti di bambino “immaginato” e di bambino “reale”, le emozioni e le reazioni che scaturiscono dal sentirsi abbandonati. Si affronteranno, inoltre, da un punto di vista teorico le cause che hanno portato all’abbandono dei minori in adozione e le ripercussioni sulla loro capacità di attaccamento. Si ascolterà il racconto della famiglia adottiva con riferimento all’esperienza dell’abbandono dei propri figli.

2° Modulo: “Tutto ciò che voi dovete sapere per poterci incontrare”. Il modulo fornisce tutte le informazioni indispensabili per una famiglia che intende adottare un minore straniero. Che cosa è l’Adozione Internazionale e quali sono gli attori coinvolti, in quali Paesi si può adottare, quali sono le diverse procedure da seguire e qual è l’età dei minori in adozione. Nel corso dell’incontro sarà possibile ascoltare la testimonianza diretta di un Referente per le Adozioni Internazionali all’estero.

3° Modulo: “Arriva il momento in cui vi tremeranno le gambe: il nostro abbinamento” (parte 1). Il modulo, che si compone di una parte teorica e di una parte esperienziale, intende mettere in risalto la centralità del minore in stato di abbandono nel processo di abbinamento con gli aspiranti genitori adottivi. Si entrerà nel merito di come avvengono gli abbinamenti, di quali informazioni vengono fornite sui minori in adozione e di quante diverse tipologie di abbinamento ci possono essere.

4° Modulo: “Arriva il momento in cui vi tremeranno le gambe: il nostro abbinamento” (parte 2) – Quali caratteristiche deve avere la coppia ideale per un minore straniero in adozione? Il modulo conta di dare una risposta a questo fondamentale quesito attraverso una interazione continua tra le coppie partecipanti e le psicologhe specialiste in Adozione Internazionale.

5° Modulo: “Il weekend più importante della nostra vita: il nostro incontro”. Lavori ed esercitazioni personali e di gruppo consentiranno agli aspiranti genitori adottivi, durante due giornate piene ed intense (sabato e domenica), di misurarsi rispetto alla propria storia, ai propri sogni e alla realtà, ai vissuti ed ai problemi dei bambini stranieri in stato di adottabilità. Il modulo conclusivo del corso costituisce un vero e proprio momento di preparazione all’incontro con il futuro figlio, un figlio ormai non più immaginato, ma reale.

La partecipazione prevede un attestato di partecipazione.

Calendario.

– Giovedì 29 febbraio (18.30-20.30)

– Giovedì 7 marzo (18.30-20.30)

– Martedì 12 marzo (18-19.30)

– Giovedì 14 marzo (18-19.30)

– Sabato e Domenica 23/24 marzo (9,45-18.00 e 9,30-15,30)

Docenza.

Il corso sarà tenuto da:

psicologa esperte di Adozione Internazionale

operatore specializzato nella gestione di procedure adottive

famiglie adottive

Responsabile didattico: Lorenza Persona, Desk Officer Adozioni Internazionali per Ai.Bi. Amici dei Bambini.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria di FARIS a faris@fondazioneaibi.it